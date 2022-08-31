16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 1 çocuk yaralı - Son Dakika
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16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 1 çocuk yaralı

31.08.2022 10:56

Tekirdağ Çorlu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil, kaçarken bir araçla çarpıştı.

Tekirdağ Çorlu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil, kaçarken bir araçla çarpıştı. Kazada 1 çocuk yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pazartesi pazarının kurulduğu Güldalı Sokak'tan Havuzlar Mahallesi istikametine seyreden C.İ. (16) idaresindeki 59 PN 350 plakalı otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Kaçan otomobil, İsmetpaşa Bulvarı'nda F.L. idaresindeki 59 ADJ 544 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası 59 ADJ 544 plakalı araçta bulunan 1 çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 1 çocuk yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 1 çocuk yaralı - Son Dakika
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