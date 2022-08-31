Kaçan otomobil, İsmetpaşa Bulvarı'nda F.L. idaresindeki 59 ADJ 544 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası 59 ADJ 544 plakalı araçta bulunan 1 çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Çorlu 'da polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil, kaçarken bir araçla çarpıştı. Kazada 1 çocuk yaralandı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 1 çocuk yaralı - Son Dakika

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