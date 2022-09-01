Servis minibüsüyle çarpışan kamyonet şoförü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Servis minibüsüyle çarpışan kamyonet şoförü yaralandı

01.09.2022 13:47
Servis minibüsüyle çarpışan kamyonet şoförü yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da servis minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da servis minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzeri Emlaklar yeni köprü kavşağında meydana geldi. Çevre yolu yan yolda seyreden Ş.G. idaresindeki kamyonet ile kavşaktan Emlaklar yönüne seyreden F.S. idaresindeki işçi servisi çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis aracı refüje çıktı. Servis aracında yolcu bulunmaması ise sevindirici karşılandı. Kazada yaralanan kamyon şoförü Ş.G. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan vatandaşlar, köprü alt yoluna kavşak düzenlemesi yapılmasını istedi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Servis minibüsüyle çarpışan kamyonet şoförü yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 13:47:54. #1.12#
SON DAKİKA: Servis minibüsüyle çarpışan kamyonet şoförü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement