Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis aracı refüje çıktı. Servis aracında yolcu bulunmaması ise sevindirici karşılandı. Kazada yaralanan kamyon şoförü Ş.G. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Servis minibüsüyle çarpışan kamyonet şoförü yaralandı - Son Dakika

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