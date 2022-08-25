Anahtarı üzerinde unutulup kaşla göz arasında çalınan otomobil kovalamaca sonrası yakalandı - Son Dakika
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Anahtarı üzerinde unutulup kaşla göz arasında çalınan otomobil kovalamaca sonrası yakalandı

25.08.2022 14:13
Anahtarı üzerinde unutulup kaşla göz arasında çalınan otomobil kovalamaca sonrası yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün dikkatsizliği sonrası anahtarı üzerinde unutulan otomobil, kaşla göz arasında çalındı.

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün dikkatsizliği sonrası anahtarı üzerinde unutulan otomobil, kaşla göz arasında çalındı. Yaklaşık 2 saat sonra polisin denk getirdiği otomobil kovalamaca sonrası içerisindeki 4 şüpheliyle birlikte yakalandı.

Hıdırağa Mahallesi Ahmet Bey Bayırı 1. Sokak'ta park ettiği otomobilin birkaç dakika yanından ayrılan S.Ş. kontak anahtarını üzerinde unuttu. Kaşla göz arasında çalınan otomobilin sürücüsü S.Ş. şaşkınlık içerisinde polise hırsızlık ihbarında bulundu.

Yaklaşık iki saat sonra devriye atan polis ekiplerine denk gelen araç takibe alındı. Kaçan otomobil kovalamaca sonrası Cemaliye Mahallesi Egem Sokak'ta önü kesilerek durduruldu. Araçtaki 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi.

Sigortasız olduğu ortaya çıkan araç, incelemelerin ardından otoparka kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anahtarı üzerinde unutulup kaşla göz arasında çalınan otomobil kovalamaca sonrası yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anahtarı üzerinde unutulup kaşla göz arasında çalınan otomobil kovalamaca sonrası yakalandı - Son Dakika
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