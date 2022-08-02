Çorlu'da yük tankeri devrildi - Son Dakika
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Çorlu'da yük tankeri devrildi

02.08.2022 10:43
Çorlu'da yük tankeri devrildi

Tekirdağ Çorlu'da tek şeride düşen yolda kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da tek şeride düşen yolda kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu - İstanbul yolu üzeri Seymen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametine seyreden Mehmet B. idaresindeki boş yük tankeri, yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi.

Kazada yaralanan tanker şoförü Mehmet B. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yavaşlayan trafiğe Çorlu Bölge Trafik ekipleri müdahale ederek akışı sağladı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İstanbul, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da yük tankeri devrildi - Son Dakika

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