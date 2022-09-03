Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde, sürücü A.A.'nın 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için polis karakoluna götürüldü.

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ters yöne giren alkollü sürücü korku saçtı - Son Dakika

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