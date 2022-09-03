Ters yöne giren alkollü sürücü korku saçtı - Son Dakika
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Ters yöne giren alkollü sürücü korku saçtı

03.09.2022 10:31
Ters yöne giren alkollü sürücü korku saçtı

Tekirdağ Çorlu'da ters yönde yalpalayarak seyreden alkollü sürücü dehşet saçtı.

Tekirdağ Çorlu'da ters yönde yalpalayarak seyreden alkollü sürücü dehşet saçtı. Yayaların ezilme tehlikesi geçirdiği olayda, sürücü emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Ters yönde yalpalayarak seyreden A.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaya kaldırımına çıktı. Kaldırım taşlarına takılan araç askıda kaldı. Yoldan geçen yayaların ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı olayda, araç sürücüsü yaya devriye görevi yürüten bekçiler tarafından yakalandı.

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde, sürücü A.A.'nın 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için polis karakoluna götürüldü.

Öte yandan, sürücünün kaldırıma çıkmadan önce trafikte yalpalayarak gittiği ve yayaları tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters yöne giren alkollü sürücü korku saçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ters yöne giren alkollü sürücü korku saçtı - Son Dakika
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