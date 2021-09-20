Çorlu'da yollardaki çukurları vatandaş doldurmaya başladı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, vatandaşlar, bozuk yolların onarılmasında geç kalındığını gerekçe göstererek mahallelerindeki bozuk yolu beton dökerek onardı.

Onardıkları yolu sosyal medya üzerinden paylaşıp belediyeyi göreve davet eden vatandaşlardan Mustafa Gencel, AA muhabirine defalarca iletmelerine rağmen Kömürcü Caddesi'ndeki çukurun belediye tarafından doldurulmadığını söyledi.

Çimento ve kum satın alarak çukuru kendi imkanı ile onardığını belirten Gencel, "Evimin önündeki yolda çukur oluştu. Bunu belediyeye söyledim yapmadılar. Ben de kendi imkanlarımla beton, kum ve diğer malzemeleri aldım yolu onardım." dedi.

Nusratiye, Silahtarağa, Cemaliye mahallelerindeki yolların ciddi anlamda elden geçmesinin gerektiğini vurgulayan vatandaşlardan Osman Kuyu ise yolların onarımını vatandaşın kendisinin yapmaya başladığını söyledi. Kuyu, kendisinin de bu onarımları sosyal medya hesabından paylaştığını ifade ederek, paylaşımının önemli etkileşim aldığını belirtti.

Kuyu belediyenin bir an önce çağrılarına kulak vermesini de istedi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise Çorlu Belediyesi olarak her alanda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Alt yapı çalışmalarında da ilçede önemli çalışmalar olduğunu vurgulayan Sarıkurt, "Bu kadar yoğunlukta bazı sorunların yaşanması mümkün, gönül isterdi ki vatandaşın müdahalesinden önce biz yapalım ama bizden önce yapmış. Kendisinden Allah razı olsun." dedi.