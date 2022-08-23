Çorlu'da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı

23.08.2022 16:00
Çorlu'da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da yük bindirme esnasında dengesini kaybederek kamyon kasasından düşen şoför yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da yük bindirme esnasında dengesini kaybederek kamyon kasasından düşen şoför yaralandı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir un fabrikası bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yük bindirme öncesi kamyon kasasına çıkan sürücü D.Ö. kapakları açarken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı - Son Dakika
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