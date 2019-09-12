Tekirdağ çorlu'daki tren kazası mağdurları: tüm sorumlular bulunup, yargılansın

Çorlu'daki tren kazası mağdurları: Tüm sorumlular bulunup, yargılansın (3)

YENİ BİLİRKİŞİ OLUŞTURULMASINA KARAR VERİLDİ

Çorlu tren kazası davasında tanıkların beyanlarının tamamlanmasının ardından TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili ile Tekirdağ Barosu davaya katılma talebinde bulundu.

Mağdur avukatlarından ilk sözü alan Can Atalay, sanıkların anlatımlarının suçluların kim olduğuna dair yeni deliller ortaya koyduğunu bu nedenle mahkeme heyetinin suç duyusunda bulunması gerektiğini söyledi. Atalay, "Sanık anlatımlarıyla daha önce hangi makam ne karar vermiş olursa olsun yeni deliller ortaya çıkmıştır. Suç duyurusunda bulunmanız dava açısından zorunludur. Sanıkların anlatımlarıyla yukarıya doğru bir yargılamanın yapılması gerektiği şarttır. Bu olmadan yargılamanın eksik kalacağı bellidir. TCDD vekili katılma talebinde bulundu, kabul edilemez. Bu mağdurların acılarıyla dalga geçmektedir. Bu dosyayı karartmaya çalışan bir kurumun bu davaya katılması hukuka aykırıdır. Keşif acilen yapılmalıdır, ertelenemez. Yargılamaya bundan sonra böyle devam edilemez. Anayasa'ya aykırıdır. Siz bu raporla müşteki ifadesi almaya devam ederseniz, bu silahların eşitlik ilkesine aykırı olacaktır. Başsavcının istemiyle bilirkişi atanıyor ama bunun nasıl yapıldığına bu kararın nasıl alındığında dair bir belge yok. Bu bilirkişilerin isimlerini başsavcılığa kim verdi? Bu bilirkişileri TCDD talep etti, o atanmasını istedi çünkü suçu örtbas etmek istedi" dedi.

Diğer mağdur avukatları da, yeni bilirkişi heyetinin oluşturulmasını, sorumlular hakkına suç duyurusunda bulunulmasını, dosya kapsamının genişletilmesini, yeniden araştırılma yapılmasını istedi.

SAVCILIK TCDD'NİN KATILMA TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİ

Duruşmada daha sonra iddia makamı görüşlerini sundu. Savcılık mağdur ve müştekilerin katılma kabulünü, Tekirdağ Barosu ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün katılma talebinin reddini, bilirkişi raporu için teknik üniversitelerden isim istenmesini, rapordan sonra suç duyurusu istemenin görüşülmesini, tarafların bildirdikleri Mümin Karasu, Tevfik Baran ve Levent Kaytan gibi tanıkların dinlenmesini, delillerin toplanmasını, sanık Turgut Kurt'un yeniden adli kontrol altına alınmasını, diğer sanıklar Çetin Yıldırım, Özkan Polat hakkındaki adli kontrolün devamını, sanık Celaleddin Çabuk hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

MAHKEME KARARLARI

Mahkeme heyeti duruşmaya 1.5 saat verdiği aranın ardından kararlarını açıkladı. Mahkeme, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi'nden yeni bilirkişi oluşturulmasına, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Barosu'nun suçtan zarar görmediği gerekçesiyle katılma talebinin reddine, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü'nde Servis Müdürü Vekili olarak görev yapan Mümin Karasu ile Tevfik Baran ve Levent Kaytan'ın tanık olarak dinlenmesine, sanık Turgut Kurt'un yeniden adli kontrol şartı altına alınmasına diğer sanıklardan Çetin Yıldırım ve Özkan Polat hakkındaki adli kontrolün devamına ve Celalettin Çabuk hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına, suç duyurusunun delillerin toplanmasının ardından değerlendirilmesine karar verip, duruşması 10 Aralık tarihine erteledi.

'İLK DURUŞMA İÇİN UMUT VERİCİ KARARLAR ÇIKTI'

Duruşmanın ardından aileler adına açıklama yapan Mısra Öz, "Zorlu günün sonunda alabileceğimiz ve duyabileceğimiz sanırım en olumlu kararları duyduk. En azından taleplerimiz doğrultusunda bir nebze olsun isteğimiz yönde gittiğini gösterdi. İlk duruşma için umut verici kararlar çıktı" dedi.

Mağdur avukatlarından Can Atalay da ilk duruşma için olumlu kararlar çıktığını söyledi.