TEKİRDAĞ-Çorlu sokaklarında 'çek çek' ile çöp topladılar - Son Dakika

Çorlu sokaklarında 'çek çek' ile çöp topladılar

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Pakistan ve Afganistan uyruklu göçmenler halk arasında 'çek çek' diye tabir edilen araçla çöp topladı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çorlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri belirli bölgelerde uygulama yaptı. Sokağa izinsiz çıkanlara para cezası kesildi. Pakistan, Afganistan uyruklular ise sokağa çıkma yasağına uymayarak, halk arasında çek çek diye tabir edilen araçla çöplerden çöp topladı.