Çorlu Tren Garı'nda bir şahıs rayların arasında yaralı bulundu - Son Dakika
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Çorlu Tren Garı'nda bir şahıs rayların arasında yaralı bulundu

03.09.2022 15:42
Çorlu Tren Garı'nda bir şahıs rayların arasında yaralı bulundu

Tekirdağ Çorlu Tren Garı'nda yaşlı bir adam, rayların yakınında başından yaralanmış halde bulundu.

Tekirdağ Çorlu Tren Garı'nda yaşlı bir adam, rayların yakınında başından yaralanmış halde bulundu.

Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan Çorlu Tren Garı'nda istasyon görevlileri, rayların arasında bir şahsı kanlar içinde başından yaralı halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Hüseyin Kapan (70) ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan Kapan, trenin çarpmadığını, düşüp yaralandığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yaralı yaşlı adamın yanında karton kutuda hurda malzemeler olduğu gözlendi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu Tren Garı'nda bir şahıs rayların arasında yaralı bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu Tren Garı'nda bir şahıs rayların arasında yaralı bulundu - Son Dakika
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