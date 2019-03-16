Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazır

Tekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazır

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da gerçekleştireceği miting için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Tekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazır, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da gerçekleştireceği miting için tüm hazırlıklar tamamlandı. Miting öncesi kent genelinde ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı alan ile çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Miting kapsamında Cumhuriyet Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken araç geçişine izin verilmiyor. Miting için Tekirdağ'ın tüm ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de yaklaşık 5 bin polis görevlendirildi. Çok sayıda sağlık ekibi de miting alanında yerini alırken üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Miting alanına minibüslerle x-ray cihazları getirildi ve görevli basın mensupları çanta ve teçhizatları ile kamera ve fotoğraf makineleri x-ray cihazlarından geçirilerek alana alındı.

Vatandaşlar da tek tek üst aramasından geçirilerek alana alınırken, poşet ve benzeri malzemelerin miting alanına sokulmasına izin verilmedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:12 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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