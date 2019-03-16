Tekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazır

Tekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazır -Miting öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alındıTEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da gerçekleştireceği miting için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Tekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazır

-Miting öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alındı



TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da gerçekleştireceği miting için tüm hazırlıklar tamamlandı. Miting öncesi kentte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı alan ile çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Mitingin gerçekleştirileceği Cumhuriyet Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken hiçbir araç geçişine izin verilmiyor. Tekirdağ'ın tüm ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda polisin görevlendirildiği miting için yaklaşık 5 bin polis görevlendirildi.

Çok sayıda sağlık ekibi de miting alanında yerini alırken miting öncesi alınan üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Miting alanına minibüslerle x-ray cihazları getirildi ve alanda görevli basın mensuplarının çanta ve teçhizatları ile kamera ve fotoğraf makineleri x-ray cihazlarından geçirilerek alana sokuldu.

Vatandaşlar da tek tek üst aramasından geçirilerek alana alınırken, ellerinde poşet ve benzeri malzemeler bulunanların bu malzemeleri miting alanına sokmasına izin verilmedi.

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