Tekirdağlı iş insanı cinsel istismardan tutuklandı (2) - Son Dakika

TEKİRDAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı İrfan Pullukçu'nun C.N.K.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Tekirdağ ilinde yaşı küçük mağdurun cinsel istismara uğraması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Mağdur ve annesinin mağdurun şüpheliler tarafından 'cinsel istismara' uğradığına yönelik şikayetleri üzerine Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında suç yeri itibari ile Yetkisizlik Kararı ile gönderilen şüpheli İ.P. ve mağdurun ablasına yönelik iddialar yönünden Cumhuriyet başsavcılığımızda soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheliler 08/03/2021 tarihinde sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Soruşturma gizlilik kararı kapsamında titizlikle yürütülmektedir" denildi.