Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 09.09.2019'da, 9 çifte nikah
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da 09.09.2019'da, 9 çifte nikah

37 dakika önce

TEKİRDAĞ'da, 09.09.2019'da 9 çiftin nikahı kıyıldı.

Tekirdağ'da 09.09.2019'da, 9 çifte nikah, System.String[]

TEKİRDAĞ'da, 09.09.2019'da 9 çiftin nikahı kıyıldı. Çiftlerden Murat ve Merve Tokgöz, özel günde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın ederken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de 09.09.2019 tarihini seçen 9 çift, nikah masasına oturdu. Süleymanpaşa Evlendirme ve Nikah Dairesi'nde 09.09.2019 yoğunluğu yaşanırken, nikah memuru  tarafından kıyılan nikahlarla çiftler dünya evine girmeye hazırlandılar. Murat ve Merve Tokgöz çifti özel günde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Merve Tokgöz, "Bu tarihi biz 6 ay önce düşündük. Biraz heyecanlıyız, özel gün diye bu tarihi aldık. Çok mutluyuz. Herkes böyle bir günü seçsin" dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası
AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:13:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 09.09.2019'da, 9 çifte nikah
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]