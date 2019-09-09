Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 09.09'da, 9 çift nikah kıydı
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Tekirdağ'da 09.09'da, 9 çift nikah kıydı

1 saat önce

Tekirdağ'da 09.09'da, 9 çift nikah kıydıTEKİRDAĞ'da, 09.09.2019 gününde 9 çift nikahlarını kıydırdı.

Tekirdağ'da 09.09'da, 9 çift nikah kıydı

TEKİRDAĞ'da, 09.09.2019 gününde 9 çift nikahlarını kıydırdı. Çiftlerden Murat ve Merve Tokgöz, özel günde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın ederken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de 09.09.2019 tarihini seçen 9 çift, nikah masasına oturdu. Süleymanpaşa Evlendirme ve Nikah Dairesi'nde 09.09.2019 yoğunluğu yaşanırken, nikah memuru tarafından kıyılan nikahlarla çiftler dünya evine girmeye hazırlandılar. Murat ve Merve Tokgöz çifti özel günde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Merve Tokgöz, Bu tarihi biz 6 ay önce düşündük. Biraz heyecanlıyız, özel gün diye bu tarihi aldık. Çok mutluyuz. Herkes böyle bir günü seçsin dedi.

Tekirdağ'da 09.09'da, 9 çift nikah kıydı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:11 Kaynak: DHA
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