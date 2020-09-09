Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi (2)- Yeniden - Son Dakika

Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.

Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi (2)- Yeniden, System.String[]

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haberin dikkate alınması rica olunur. DHA

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, - TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan yaklaşık 1,5 ton sahte bal ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu Tekirdağ temsilciliği, kentte bir işyerine sahte bal getirileceği yönünde polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine merkez Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa harekete geçti. Sahte bal getirileceği bildirilen iş yeri çevresinde önlem alan ekipler, gelen bir kamyoneti durdurup yaptığı aramada tenekeler içinde sahte olduğu değerlendirilen yaklaşık 1,5 ton bal ele geçirdi. Araçta bulunan F.Ö., V.K.D. ve M.E.D. ise gözaltına alındı.

Şüphelilerin balı aldıklarını söyledikleri S.B.'nin yapılan incelemesinde ise çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. El konulan ballar Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü laboratuvarlarında incelenmeye alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli S.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Tekirdağ, Polis, Tarım, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 21:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi (2)- Yeniden - Son Dakika

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