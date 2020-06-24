Tekirdağ'da 1 ayda 42 bin TL'lik bin 23 adet askıdan fatura ödendi - Son Dakika

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürülüğünün korona virüs salgını sürecinde zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşılması amacıyla başlattığı askıda fatura uygulamasına hayırseverler büyük ilgi gösterdi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın ilk 5 faturayı ödeyerek başlattığı askıda fatura uygulamasının ilk 1 aylık sürecinde toplam 42 bin 608 TL tutarındaki bin 23 adet fatura hayırsever vatandaşlar tarafından ödendi. Zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Korona virüs salgını insan sağlığını tehdit ettiği kadar ekonomik anlamda da sıkıntılara yol açtı. Bu süreçten olumsuz etkilenen ve faturalarını ödemekte sıkıntı çeken vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek olmak amacıyla başlattığımız 'askıda fatura' dayanışma kampanyamıza destek veren tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Birlik olduğumuz zaman her türlü zorluğun üstesinden gelebilen bir milletiz. Özlem duyduğumuz sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel ve güneşli günleri hep beraber göreceğimize olan inancımla tüm halkımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



Askıda fatura uygulamasına destek vermek isteyen vatandaşlar, TESKİ'nin internet sitesi üzerinden www.teski.gov.tr/sube/askidafatura linkine tıklayarak sisteme yüklenen askıdaki faturalardan ödeme yapabiliyor. - TEKİRDAĞ