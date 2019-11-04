Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 1 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 1 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

Tekirdağ'da 1 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da 1 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin merkezi ilçe Süleymanpaşa'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında şüpheli şahısların iş yerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; bin 463 gram kubar esrar maddesi, 64,9 gram Hint keneviri, 2,13 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Konu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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