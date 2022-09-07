Tekirdağ'da 1 Eylül hevesine nazar değdi: Balıkçılara poyraz engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 1 Eylül hevesine nazar değdi: Balıkçılara poyraz engeli

07.09.2022 13:18
Tekirdağ'da 1 Eylül hevesine nazar değdi: Balıkçılara poyraz engeli

Tekirdağ'da 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçılara poyraz engel oldu.

Tekirdağ'da 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçılara poyraz engel oldu. Yeni sezonun hevesiyle denize açılan balıkçılar, poyrazın geçmesini bekliyor.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla büyük bir heyecan ile denize açılan Tekirdağlı balıkçıların hevesi kursağında kaldı. Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz sebebiyle Tekirdağlı balıkçılar teknelerini ilçelerdeki balıkçı barınağına çekerek poyraz fırtınasının geçmesini bekliyor. Balıkçılar, bu sezon balığın çok olduğu umuduyla denize ağları bıraktıklarını fakat denizde poyrazın sert esmesi sonrasında herhangi bir olumsuz duruma karşı karaya dönmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Havaların esmesiyle balıkçı arkadaşlarımız ağ bakımlarına devam ediyorlar. Motorlarının yağlarını sularını kontrol ediyorlar. Allah izin verirse önümüzdeki Cuma günü havaların dinmesiyle 'Vira Bismillah' diyeceğiz. Vatandaşlarımız, inşallah uygun ve taze balık yiyecekler" dedi.

"UMUDUMUZ LÜFER VE PALAMUT"

Pehlivanoğlu açıklamasının devamında, "Bizim umudumuz bu sezon inşallah lüfer ve palamut olacak. Hemen ardından hamsiden de çok umutluyuz. Vatandaşlarımızı inşallah uygun ve taze balığa doyuracağız. Tabi havalar sert estiğinden denize çıkamıyoruz. Poyrazın ardından balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edecekler inşallah" ifadelerini kullandı.

(Halil Dağ/İHA)

YORUMLAR
500
Kazakistan'ın Kostanay eyaletindeki orman yangını 5. gününde kontrol altına alındı Kazakistan'ın Kostanay eyaletindeki orman yangını 5. gününde kontrol altına alındı Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor
Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Marmara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 1 Eylül hevesine nazar değdi: Balıkçılara poyraz engeli - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultabeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:23:29. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 1 Eylül hevesine nazar değdi: Balıkçılara poyraz engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement