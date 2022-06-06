Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti - Son Dakika
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Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti

06.06.2022 04:58
Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti

Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobil ile kafa kafaya çarpışan ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklette 1'i ağır 2 genç yaralandı.

Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobil ile kafa kafaya çarpışan ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklette 1'i ağır 2 genç yaralandı. Jandarma, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Kaza, gece saatlerinde Velimeşe Mahallesi Saray Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nden Saray Caddesi istikametine seyreden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Ö. idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü İbrahim Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Sefa E. yaralandı. Otomobil sürücüsü gözden kayboldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İbrahim Ö. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, Sefa E. de Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu kritik

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sefa E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde gözyaşı döken kazazede yakınlarını ise jandarma ekipleri sakinleştirdi.

Muhtardan yola çözüm bulunması çağrısı

Daha önce de kazaların meydana geldiği yol güzergahına çözüm bulunması çağrısında bulunan Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul, "Özellikle Saray Caddesi'nde sıkıntılar yaşıyoruz. İki gencimiz maalesef üzücü bir kaza geçirdi. İnşallah kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Kazanın meydana geldiği yol ayrımında belediyenin kavşak düzenlemesi yapması halinde sorunun çözüme kavuşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.

Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti
Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti
Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti
Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti
Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti
Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti
Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti
Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti - Son Dakika
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