Tekirdağ'da 1 kilometrelik sahil kapatıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da 1 kilometrelik sahil kapatıldı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 kilometrelik sahil duba ve şeritlerle kapatıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 kilometrelik sahil duba ve şeritlerle kapatıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en yoğun alanı olan Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa Sahili duba, şerit ve yer yer demir bariyer ile kapatıldı. Şerit ve dubalı tedbirler sayesinde sahile giriş çıkışlar büyük oranda engellenmiş oldu. Bu önlemler nedeniyle sahil sessizliğe büründü. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
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