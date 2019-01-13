Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 1 Kişi Bylock'tan Tutuklandı

Tekirdağ'da 1 Kişi Bylock'tan Tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da 1 Kişi Bylock'tan Tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla G.Ç. isimli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından şahıs emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen G.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa
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