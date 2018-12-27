Tekirdağ'da 1 Kişi Deaş'tan Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda paylaşım yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda paylaşım yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Tekirdağ genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından DEAŞ terör örgütünün ideolojisi ve amaçları doğrultusunda ve Atatürk
'ü, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti
Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organları aleyhinde paylaşımlarda bulunan şüpheli E.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından ve adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:49 Kaynak: İHA
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