Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 1 Kişi Fetö'den Tutuklandı

Tekirdağ'da 1 Kişi Fetö'den Tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ'da 1 Kişi Fetö'den Tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.K.F. isimli şahıs mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:40 Kaynak: İHA
Başsavcı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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