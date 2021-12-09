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Tekirdağ'da 1 milyon 700 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da 1 milyon 700 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

09.12.2021 10:13

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, kent genelinde 1 milyon 700 bin birinci, ikinci ve üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapıldığını belirterek, hatırlatma dozu için sırası gelen herkesi aşı olmaya davet etti.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, kent genelinde 1 milyon 700 bin birinci, ikinci ve üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapıldığını belirterek, hatırlatma dozu için sırası gelen herkesi aşı olmaya davet etti.

Kalkan, AA muhabirine, son verilere göre vaka sayısında artış olduğu açıklanan Tekirdağ'da aşı ve hijyen kurallarına daha çok uyulmasını istediğini söyledi.

Hatırlatma dozunun bulaşın önlenmesinde çok önemli olduğunu ifade eden Kalkan, "Tekirdağ'da 1 milyon 700 bin kişi birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarını oldu. Özellikle kış aylarında, Sayın Bakanımızın da ısrarla vurguladıkları üzere sırası gelen kişilerin hatırlatma doz aşılarını olmalarını bekliyoruz." dedi.

Kalkan, virüsle mücadelenin hız kesmeden sürdürüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kovid-19 çağrı timlerimiz var. Bunlar hastalarımızı arayarak aşısını unutan, vaktini geçiren, aşıdan sakınan kişileri aşıya davet ediyor. Bu çalışmalar sonucu 3 ayda yaklaşık 55 bin kişi ikna edilerek aşıları tamamlandı. Biz şunu söylüyoruz, aşı öldürmez. Aşısız insanlar ölürler. Merdiven altı, kulaktan duyma bilgilere insanlar aldırış etmesin. İnsanlar Bakanlığımıza ve onun taşra teşkilatları olarak bizlere ve tüm sağlık çalışanlarımıza güvensin. Vatandaşlarımızın öncelikle doğru bilgileri alacakları yerlerden bilgilenmelerini ve aşılarını tamamlamalarını bekliyoruz."

Kalkan, 600 civarında filyasyon ekibinin Tekirdağ'ın bütün noktalarında hastalara ulaşarak onların tedavilerini, aşılamalarını yaptığını kaydetti.

Kış aylarında herkesin tedbirlere daha çok uyması gerektiğine işaret eden Kalkan, "Maske takmak, bunu bir kültür haline getirmek çok önemli. Havada damlacık yoluyla asılı kalıyor mikroorganizmalar. Tam da bu ayları seviyor ve bulaş kendine önemli bir ortam elde etmiş oluyor. Bunu kırmanın bir yolu da sık sık kapalı ortamları havalandırmak." diye konuştu.

Tekirdağ'da 1 milyon 700 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Tekirdağ'da 1 milyon 700 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Tekirdağ'da 1 milyon 700 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Tekirdağ'da 1 milyon 700 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

İl Sağlık Müdürü, Cengiz Kalkan, Tekirdağ, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 1 milyon 700 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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