Tekirdağ'da 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da polis ekiplerince 2 otomobilde 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, çalışmalar kapsamında, Çorlu ilçesinde 2 otomobili durdurdu.
Otomobillerdeki aramada, 1 milyon 700 bin boş, 50 bin 760 dolu makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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