Tekirdağ'da 1 ton 400 kilo sahte bal ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1 ton 400 kilo sahte bal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu Tekirdağ Temsilciliğinin bildirmesi üzerine bal üretimi yapılan bir firmaya operasyon düzenledi.

Operasyonda tenekelerde piyasaya sürülmeye hazır 1 ton 400 kilo bal ele geçirildi.

Yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen bala ele konuldu.

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz'un da süreci yakından takip ettiği belirtildi.