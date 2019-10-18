Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi

13 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ve Ergene ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 1 ton 125 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ve Ergene ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 1 ton 125 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene ve Marmara Ereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu sahte içki üretildiğini belirledi. Ekipler, önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalar sonucu 1 ton 125 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.K., İ.K., A.S. ve C.K., gözaltına alındı.


Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:12 Kaynak: DHA
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