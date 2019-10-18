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Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi

9 dakika önce

Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildiTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ve Ergene ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1 ton 125 litre kaçak içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ve Ergene ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1 ton 125 litre kaçak içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücüdele Şube Müdürlüğü ile Ergene ve Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada kaçak içki üretildiğini belirledi. Jandarma daha önceden belirlediği adreslerde yaptığı aramalarda 1 ton 125 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili R.K., İ.K., A.S. ve C.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturka sürürken, kaçak içkiler imha edildi.

Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
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