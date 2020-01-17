Tekirdağ'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi
7 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:36 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 ton tütün ve satışa hazır sarılmış sigara ele geçirildi.
Kaçak tütün ve sigaralara el konuldu.
İş yeri sahipleri, işlem yapılmak üzere Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
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