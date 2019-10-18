Tekirdağ'da 1 ton sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ve Ergene ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 1 ton 125 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene ve Marmara Ereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu sahte içki üretildiğini belirledi. Ekipler, önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalar sonucu 1 ton 125 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.K., İ.K., A.S. ve C.K., gözaltına alındı.