TEKİRDAĞ'DA 1 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri ihbar üzerine bir evde yaptığı aramada, 1 ton 82 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili A.R.S. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM şube Müdürlüğü ekipleri Marmaraereğlisi ilçesinde bir evre yüklü miktarda sahte rakı olduğu ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler Yeniçiftlik Mahallesi'nde A.R.S. isimli şahsın evine baskın yaptı. Ekipler evde yaptığı aramada, bidon ve pet şişeler içine doldurulmuş şekilde, 1 ton 82 litre el yapımı sahte rakı ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Ele geçirilen 1 ton 82 litre imha edilmek üzere el konurken ev sahibi A.R.S., isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.