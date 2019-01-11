Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 1 Yılda Bin 610 Kişi Uyuşturucudan Yakalandı

Tekirdağ'da 1 Yılda Bin 610 Kişi Uyuşturucudan Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce 2018 yılında yapılan uyuşturucu operasyonlarında bin 610 kişi yakalanırken, 195 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da 1 Yılda Bin 610 Kişi Uyuşturucudan Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce 2018 yılında yapılan uyuşturucu operasyonlarında bin 610 kişi yakalanırken, 195 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik 2018 yılında yapılan çalışmaların istatistikleri açıklandı. Emniyet Müdürlüğünce 1 yılda yapılan uyuşturucu olaylarında bin 253 olaya müdahale edilirken, operasyonlarda 57 kilo 900 gram esrar, 16 kilo 500 gram eroin, 9 kilo 500 gram kokain, 29 kilo 800 gram sentetik kannabinoid, 55 kök Hint keneviri ve 6 bin 642 adet metamfetamin ele geçirildi.

2018 yılı boyunca düzenlenen operasyonlarda bin 185 kişi uyuşturucu madde kullanmaktan, 425 kişi ise uyuşturucu madde satışı yapmaktan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 195'i tutuklandı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa
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