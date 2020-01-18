Tekirdağ'da 1 yılda yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ Emniyet ve Jandarma ekiplerince 2019 faaliyetleri kapsamında 739 kilogram uyuşturucu madde, 22 bin 282 uyuşturucu hap ve 2 bin 268 kök kenevir ele geçirildi.



2019 yılı faaliyetleri sonucunda, jandarma ekiplerince 488 kilogram esrar (kubar, likit, reçine, toz), 20 gram eroin, 31 gram kokain, 1 kilogram 269 gram bonzai, 2 bin 180 kök kenevir, 334 adet uyuşturucu hap, 4 bin 168 kilogram tütün, bin 729 paket sigara, 288 adet muhtelif eski eser, 395 bin 739 litre kaçak alkol, 4 milyon 417 bin 66 adet makaron, 402 bin 506 adet bandrol, 90 bin 333 tl, 900 euro ve 6 bin 600 ABD doları para ele geçirildi.



2019 yılı içerisinde Tekirdağ'da 140 kaçakçılık ve organize suç meydana geldi. 825 uyuşturucu madde kullanma olayında bin 64 kişi, 269 uyuşturucu madde ticareti yapma olayında 514 kişi, olmak üzere toplam bin 578 kişi yakalandı.



2019 Yılı Faaliyetleri Sonucunda emniyet müdürlüğünce ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı ise şöyle:



11 bin 47 gram Eroin, 136 gram Kokain, 21 bin 948 adet Ekstacy/ Sentetik Hap, 176 gram Metamfetamin, 24 kilogram 621 gram Bonzai - Jamaica, 7 kilo 273 gram Esrar, 88 kök Hint Keneviri, 862 gram Kenevir Bitki Tohumu, 205 bin 600 gram Skunk, 121 bin 757 TL para ele geçirildi.



194 bin 145 kişi ve 45 bin 95 araç kontrol edildi



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü 2019 faaliyetlerinde ise 5 bin 622 adet uygulama yapılarak, bu uygulama sonucu 194 bin 145 kişi ve 45 bin 95 araç kontrol edildi. Kontroller neticesi 826 kişiye ve 4 bin 672 araca işlem yapıldı. Kişilere karşı işlenmiş suçlar kapsamında 10 bin 734 olay meydana geldi. Bunlardan 538 olayın faili meçhul, bin 196 olayın faili belli olduğu açıklandı. Tekirdağ'da 150 yağma (gasp) olayı meydana gelirken, bunlardan 124 olay aydınlatılarak, failleri yakalandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 6 bin 308 olay meydana geldi ve bunların 3 bin 248'nin faili belli olduğu belirtildi. Tekirdağ genelinde icra edilen operasyonlar neticesinde terör örgütüne (PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ ve DİĞER) iltisaklı olduğu değerlendirilen 162 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda 45 kişi tutuklanırken, 73 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı. 39 kişi ise adli makamlarca serbest bırakılırken, 5 kişi de firar olarak aranıyor. Fikir ve sanat eserlerine muhalefet suçundan 8, Mülkiyet Hakları Kanununa Muhalefet suçundan 153, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan 17 olay meydana geldi.



Jandarmanın 2019 yılı asayiş bölgesinde toplam 8 bin 960 olay meydana geldi. Bu olayların 8 bin 645'inin faili belli, 315'i soruşturması devam eden ve 166'sı şüpheli belli takipte olaylar olarak açıklandı. Bu olaylarda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 9 bin 28 şüpheliden 223'ü tutuklanırken 8 bin 805 şüpheli ise ilk sorgularına müteakip serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ