TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR

27.04.2022 22:17

TEKİRDAĞ'da, Kadir Gecesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı iftar programı düzenlendi.

TEKİRDAĞ'da, Kadir Gecesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı iftar programı düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi ve hayırsever bir iş insanı tarafından, Kadir Gecesi'nde sahil dolgu alanında yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı 'Gönül Sofraları' adıyla iftar programı düzenlendi.

İftar programına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Ramazan ayı boyunca şu ana kadar 90 bin kişiyle beraber iftar açtık. Şehrimizin nüfusunun yarısı kadar vatandaşlarımızla Gönül Sofraları'nda buluştuk. İnsanlarımız birlik ve beraberliği ne kadar çok özlediğini gösterdi. Allah hepsinden razı olsun. Ben bu şehrin bir çocuğu olmaktan, bir ferdi olmaktan bu akşam bir kez daha gurur duydum dedi. (DHA)

TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR
TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR
TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR
TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR
TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR
TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR
TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR
TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR

YORUMLAR
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Kadir Gecesi, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR - Son Dakika
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