Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

8 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 10 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili Değirmenaltı Mahallesi'nde durdurdu.


Ekipler araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan yabancı uyruklu 10 kişiyi yakaladı.


Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.


Olayla ilgili T.Ş. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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