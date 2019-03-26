Tekirdağ'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili Değirmenaltı Mahallesi'nde durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan yabancı uyruklu 10 kişiyi yakaladı.
Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.
Olayla ilgili T.Ş. gözaltına alındı.