Evde yapılan aramada, 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza hapı, 22 tabanca mermisi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 735 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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