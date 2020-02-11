Tekirdağ'da 10 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 10 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 10 ton sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 10 ton sahte içki ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 10 ton sahte içki ele geçirildi, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 10 ton sahte içki ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ulaş karakolu ekiplerince, ilçede son bir ayda 8 ayrı ev ve iş yerine sahte içki operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde 10 ton sahte içki, içkilerin yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sahte içkiler ise imha edildi.


Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir
Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:25:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da 10 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]