Tekirdağ'da "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

22.05.2022 15:31
Tekirdağ'da "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

Tekirdağ'da bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Tekirdağ'da bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik için aralarında çocukların da olduğu çok sayıda bisikletli, sahil dolgu alandaki polis noktası önünde bir araya geldi.

Bisikletliler Hükümet Caddesi ve sahil şeridinde yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, gazetecilere, Türkiye'de 81 ilde bağımlılıklara dikkat çekmek için pedal çevirdiklerini söyledi.

Yeşilay'ın bağımlılıklar hiç olmasın diye bağımlılıklara dikkat çekmek için çalıştığını ifade eden Soykırlı, "Yeşilay ailesi olarak etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bu etkinlik yaklaşık on yıldır devam ediyor. Bakın burada Yeşilay gönüllüsü bir sürü arkadaşımız var. Bugün bütün bağımlılıklara dikkat çekmek için, bağımlılıklardan uzak durmak için, bağımlılıklardan uzak bir nesil ortaya çıkarmak için iyi ki Yeşilay var diyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı - Son Dakika


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