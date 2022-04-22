Tekirdağ'da 100 bin boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 100 bin boş makaron ele geçirildi

22.04.2022 08:52
Tekirdağ'da 100 bin boş makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde ve iş yerinde 100 bin boş makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde ve iş yerinde 100 bin boş makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde ve bir işyerinde yaptıkları aramada 100 bin bandrolsüz boş makaron, bin dolu makaron ve 14 elektronik sigara atomizeri ele geçirdi.

Otomobilde ve iş yerinde bulunan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 100 bin boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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