Tekirdağ'da 100 bin kişiye TBM eğitimi verildi

370 rehber öğretmenle toplantı düzenlendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 370 rehber öğretmenin katılımı ile "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda Tekirdağ'da Toplamda 100 bin 614 veli, öğretmen ve öğrenciye Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimleri verildiği ifade edildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ Yeşilay Yönetim Kurulumuz ve kent genelindeki 370 rehber öğretmenin katılımı ile "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda konuşma yapan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminde görevli Serkan Gürsel, "Programımızın amacı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimleri kapsamında rehber öğretmenlerin eğitilmesi, uygulayıcı eğitim dediğimiz 3 gün 18 saat hizmet içi verilen bir eğitim var. Rehber öğretmen olmanın yanı sıra bu eğitimi de almış olmamız gerekiyor. Çocuklara bağımlılıkla ilgili 5 modüllü eğitimi gerçekleştirmek için bizden bu belge isteniyor. Öncelikle hedefimiz rehber öğretmenlerimizin bu hedefleri alması. Uygulayıcı eğitimleri alan rehber öğretmenlerimiz, okullarda velilere, öğrencilere ve öğretmen arkadaşlarımıza bağımlılıkla ilgili eğitimlerini gerçekleştiriyor. Biz ise gerçekleştirilen modül üzerinden sizleri takip ediyoruz. 2018-219 eğitim ve öğretim yılında biz hedefimizi her yıl sabit olarak tuttuk. Dedik ki her rehber öğretmenimiz 10 öğretmen ve 200 tane öğrenciye Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimlerini gerçekleştirsin. Hedefimiz buydu. Geçen yıl uygulama geçen yıl uygulayıcı eğitim alan rehber öğretmenlerimizin sayısıyla bu rakamın 80 bin 80 olması gerekiyordu. Biz 11 ilçede rehber öğretmenlerimizin özverili çalışması ile bu rakamın üstüne çıktık. Toplamda 100 bin 614 veli, öğretmen ve öğrencimize bu eğitimi verdik. Bu arada sadece veli olarak düşünmeyin hem Yeşilay'ın hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün velilerin dışında servis şoförlerine okulda çalışan yardımcı personele ve kantinde çalışan personele de bu eğitimin verilmesinin uygun olacağını görüş var. Eğitimlerimize onları da davet edebiliriz.

Programa Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Sadık Baş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Vekili İlhan Koçer, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminde görevli Serkan Gürsel ve 370 rehber öğretmen katıldı.