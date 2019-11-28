Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 104 litre kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 104 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 104 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Ergene ilçesinde bir büfede 104 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da 104 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Ergene ilçesinde bir büfede 104 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Rumeli Mahallesi'nde kaçak içki satışı yapıldığı tespit edilen bir büfeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, farklı markalarda birer litrelik şişelere doldurulmuş 104 litre kaçak içki ele geçirildi.

İş yeri sahibi B.B'ye idari para cezası uygulandı.

Rumeli, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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