Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

6 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 BY 8425 plakalı hafif ticari aracı, TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan, 2 Pakistan ve 9 Bangladeş uyruklu 11 kişiyi yakaladı.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.


Kimliği öğrenilemeyen sürücü ise gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:14 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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