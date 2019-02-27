Tekirdağ'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 BY 8425 plakalı hafif ticari aracı, TOKİ uygulama noktasında durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan, 2 Pakistan
ve 9 Bangladeş
uyruklu 11 kişiyi yakaladı.
Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.
Kimliği öğrenilemeyen sürücü ise gözaltına alındı.