Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'ın Malkara ve Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Malkara ve Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:00 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri Yaylagöne Mahallesi'nde plakası Uğur U. idaresindeki panelvan aracı durdurdu.
Ekipler araç içerisinde yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afgan uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Muratlı ilçesinin Yeşilsırt Mahallesi'nde ise jandarma ekipleri, yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Pakistan uyruklu 5 şüpheliyi yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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