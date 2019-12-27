Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler jandarma karakoluna götürülürken, Türkiye'ye iş bulmak için geldiklerini söylediler.

Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler jandarma karakoluna götürülürken, Türkiye'ye iş bulmak için geldiklerini söylediler.


Olay, gece saat 01.00 sıralarında Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Muratlı jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 11 kaçak göçmeni yakaladı.


Muratlı Jandarma Karakolu'na götürülen mültecilerin kimlik tespitleri yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin ifadeleri alınırken, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kayı'daki Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler. 10'u Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu mültecilerin Türkiye'ye çalışmak için geldikleri öğrenildi.


Düzensiz göçmenlerin Yeşilsırt Mahallesi'ne kadar kimler tarafından getirildikleri ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, Türkiye, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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