Tekirdağ'da 11 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 11 sığınmacı yakalandı

Tekirdağ'da bir araçta 11 sığınmacı yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Tekirdağ'da bir araçta 11 sığınmacı yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından, İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen bir panelvan, TOKİ uygulama noktasında durduruldu. Kontrollerde, 8 Filistin ve 3 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı. Aracın sürücüsü Irak uyruklu M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika

15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi

Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında

Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!

Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti

Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek

Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!