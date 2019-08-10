Tekirdağ'da 118 litre kaçak içki yakalandı
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Tekirdağ'da 118 litre kaçak içki yakalandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında, kaçak üretildiği tespit edilen 118 litre şarap ele geçirildi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:57 Kaynak: İHA
'da 118 litre kaçak içki yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara
ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında, kaçak üretildiği tespit edilen 118 litre şarap ele geçirildi. Jandarma
ekipleri, bayram öncesi kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yenidibek Mahallesi'nde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçen Malkara İlçe Jandarma ekipleri, bir ev ve kahvehaneye baskın düzenledi. Yapılan aramada, 118 litre kaçak şarap ve 10 paket sarma sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.E., H.E ve S.T. hakkında işlem başlatıldı.
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