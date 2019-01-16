Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

9 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan gelecek bir araçta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 34 GAN 68 plakalı panelvanı TOKİ uygulama noktasında durdurdu. Araçta 12 Pakistan uyruklu göçmen yakalanırken, yapılan aramada bir şişme lastik bot bulundu.

Sürücü E.M'yi gözaltına alan ekipler, düzensiz göçmenleri Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:04 Kaynak: AA

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