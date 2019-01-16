Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 12 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 12 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da 12 kaçak göçmen şişme botla yakalandı.

Tekirdağ'da 12 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da 12 kaçak göçmen şişme botla yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne gelen kaçak göçmen ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, İstanbul'dan gelen 34 GAN 68 plakalı aracı Süleymanpaşa'da bulunan TOKİ uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada Pakistan uyruklu 12 erkek şahıs yakalanırken 1 adet zodyak şişme bot ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla araç sürücüsü E.M. göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

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