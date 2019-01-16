Tekirdağ'da 12 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da 12 kaçak göçmen şişme botla yakalandı.
Tekirdağ
'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da 12 kaçak göçmen şişme botla yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne gelen kaçak göçmen ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, İstanbul
'dan gelen 34 GAN 68 plakalı aracı Süleymanpaşa'da bulunan TOKİ uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada Pakistan
uyruklu 12 erkek şahıs yakalanırken 1 adet zodyak şişme bot ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla araç sürücüsü E.M. göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü
Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı