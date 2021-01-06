Tekirdağ'da 12 yaşındaki çocuğun üzerinden tabanca çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'da 12 yaşındaki çocuğun üzerinden tabanca çıktı
06.01.2021 11:01
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yunus timlerince yapılan denetimlerde 12 yaşındaki çocuğun üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yunus timlerince yapılan denetimlerde 12 yaşındaki çocuğun üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yunus timlerince Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 12 yaşındaki bir çocuğun üzerinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili çocuk Çocuk Şube'ye teslim edilirken, soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var Fabrikadan kalan radyoaktif madde nedeniyle toprağın alev alması vatandaşları tedirgin ediyor CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti Çatı katında asılı halde bulunan genç kızın ailesinden çarpıcı iddia: Kızımı erkek arkadaşı öldürdü Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı